المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يعزي رئيس الحكومة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء 25 آذار (مارس) 2026، اتصالاً هاتفياً من السفير توم براك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

وخلال الاتصال، أعرب السفير براك عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس الحكومة، إثر استشهاد كوكبة من منتسبي البيشمركة، جراء الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني الذي استهدف مقرات البيشمركة في منطقة سوران.

من جانبه، عبّر رئيس الحكومة عن شكره وامتنانه للسفير براك على اتصاله الهاتفي وما أبداه من مشاعر تضامنية.

وفي محور آخر من المباحثات، جرى استعراض آخر المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة بصورة عامة.