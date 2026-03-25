ملك الأردن يعزي رئيس الحكومة بشهداء البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 25 آذار (مارس) 2026، برقية تعزية ومواساة من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إثر استشهاد كوكبة من قوات البيشمركة وإصابة عدد آخر جراء الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني.

وأعرب العاهل الأردني في برقيته، باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لرئيس الحكومة ولشعب إقليم كوردستان بهذا المصاب الأليم، كما ابتهل إلى المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء، سائلاً الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.