الدفاع العراقية تعلن سقوط طائرة مسيرة في حقل "مجنون" النفطي بالبصرة دون أضرار

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت 28 آذار 2026، بياناً توضيحياً بشأن حادثة سقوط طائرة مسيرة داخل إحدى المنشآت النفطية الحيوية في محافظة البصرة، مؤكدة السيطرة على الموقف دون وقوع أي خسائر.

وذكر البيان أنه "في تمام الساعة 08:30 من صباح اليوم السبت، سقطت طائرة مسيرة داخل حقل مجنون النفطي الواقع ضمن قضاء الدير بمحافظة البصرة".

مشيراً إلى أن الحادث وقع ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث/ اللواء التاسع التابع لمديرية شرطة الطاقة.

وأوضح المصدر أن الطائرة سقطت دون أن تنفجر، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي أضرار مادية في مرافق الحقل النفطي أو وقوع إصابات بشرية بين العاملين.

وفور وقوع الحادث، سارعت القوة المرابطة في الموقع إلى إشعار قيادة عمليات البصرة ومركز شرطة النشوة، حيث جرى استدعاء الجهد الهندسي ومفارز قسم مكافحة المتفجرات.

وباشرت الفرق المختصة بالتعامل مع الطائرة ورفعها من الموقع وفق الإجراءات الأصولية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وفي ختام البيان، شددت وزارة الدفاع على استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة الموقف عن كثب، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين المواقع الحيوية والاستراتيجية، بما يضمن سلامة المنشآت وحماية الكوادر العاملة فيها من أي تهديدات محتملة.