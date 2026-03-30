ترامب: إيران وافقت على معظم شروطنا.. والاتفاق النهائي قد يُحسم الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحكومة الإيرانية أبدت استعدادها للالتزام الكامل بالمطالب الأمريكية، موجهاً في الوقت ذاته تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران، مفاده أن عدم الالتزام يعني أنه "لن يتبقى شيء يسمى دولة إيران".

وفي تصريحات أدلى بها على متن طائرته الخاصة أثناء عودته من منتجع "مار-أيه-لاغو" إلى واشنطن، أشار ترامب إلى أنه رغم صعوبة التنبؤ بدقة بنتائج المفاوضات، إلا أن "الخيار العسكري وشن ضربات جديدة لا يزال مطروحاً على الطاولة إذا استدعت الضرورة".

وكشف الرئيس الأمريكي أن طهران وافقت على معظم النقاط الـ 15 التي قدمتها واشنطن، معتبراً ذلك دليلاً على جدية الإيرانيين في هذه المرحلة. وأعرب ترامب عن تفاؤله قائلاً: "من المحتمل أن نصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسبوع المقبل".

وحول تفاصيل المطالب، أوضح ترامب أن واشنطن تصر على تخلي طهران التام عن أسلحتها النووية، وتسليم كامل "الكميات والمواد النووية" التي تمتلكها، وتحديداً تلك المستخرجة من منشآت "نطنز، وفوردو، وأصفهان"؛ وهي المنشآت التي كانت قد تعرضت لضربات جوية أمريكية في عام 2025.

وفيما يخص سير العملية التفاوضية، أكد ترامب أن المباحثات مستمرة عبر مسارين؛ مباشر وغير مباشر عن طريق مبعوثين، ووصف العملية بأنها "تسير بشكل جيد جداً"، دون أن يكشف عن هوية الوسطاء المشاركين في تقريب وجهات النظر.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً عسكرياً غير مسبوق انطلق منذ 28 شباط/فبراير الماضي، عقب عملية عسكرية واسعة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت المدن الإيرانية الكبرى.

وحسب التقارير، أدت تلك الهجمات إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في طهران. وفي المقابل، نفذت إيران سلسلة من الهجمات الانتقامية استهدفت مصالح أمريكية وإسرائيلية في عدة دول خليجية شملت السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين.