تضرر 421 نقطة في شبكة كهرباء طهران جراء الهجمات واستنفار لفرق الإصلاح

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام لشركة توزيع كهرباء محافظة طهران أن 421 نقطة في شبكات الكهرباء قد تضررت نتيجة الهجمات الأخيرة.

صرح "كامبيز ناظریان"، المدير العام لشركة توزيع كهرباء محافظة طهران، لوسائل الإعلام المحلية، بأن 421 نقطة في منشآت وشبكات الكهرباء بالمحافظة قد تعرضت لأضرار نتيجة الهجمات الأخيرة حتى الآن.

كما أشار إلى تسجيل 16 حادثة تضرر جديدة في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح في جانب آخر من حديثه، أن شبكات الكهرباء في مناطق "رباط كريم"، و"شهريار"، و"بوستان"، و"تشاردانغه"، و"كهريزك"، و"بيشوا" قد تعرضت لقصف عنيف.

وفي الختام، أفاد بأنه تم نشر 250 فريق عمل في مناطق مختلفة، ورغم اتساع نطاق المناطق المتضررة، فقد جرت أعمال الإصلاح والصيانة للشبكة بسرعة، وتمت إعادة التيار الكهربائي في أقصر وقت ممكن.

يُذكر أن التوترات والأزمات بين إيران ودول أخرى قد دخلت مرحلة جديدة خلال الفترة الماضية، حيث أصبح استهداف البنية التحتية للطاقة والخدمات، ولاسيما شبكات الكهرباء، جزءاً من استراتيجية الهجمات ضد البلاد.

وقد أثر ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين، وأدى إلى انقطاعات مستمرة للكهرباء في معظم المحافظات، وخاصة في العاصمة طهران.

وكانت منشآت الطاقة في مناطق مختلفة من إيران قد تعرضت سابقاً لعدة هجمات سيبرانية وقصف مباشر، مما دفع حكومة طهران إلى تكثيف جهودها لحماية هذه المنشآت.





المصدر: الوکالات الایرانیة