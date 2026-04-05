السويد.. فنان كوردي يشارك في معرض للفنون التشكيلية

منذ 14 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يشارك الفنان التشكيلي الكوردي، كوردو قاشاني، إلى جانب مجموعة من الفنانين السويديين، في معرض للفنون التشكيلية بمدينة سكوفدة في السويد.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24" اليوم الأحد، 5 نيسان 2026، قال قاشاني إن مشاركته في هذا المعرض تعد خطوة لتعريف الآخرين بالثقافة الكوردية وبناء علاقات دولية.

مشيراً إلى أن السويد تشهد سنوياً إقامة مثل هذه المعارض التي يشارك فيها بصفته الفنان الكوردي الوحيد، ليسلط الضوء عبر لوحاته على ثقافة وأصالة شعبه أمام الجمهور السويدي والأجنبي.

وأضاف قاشاني أن الفعالية الفنية شهدت تقديم مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية المتنوعة التي ركزت على القضايا الاجتماعية والإنسانية، وتأثيرات الحياة على الفن العالمي، حيث قُدمت الأعمال بأسلوب حديث ومعاصر نال إعجاب واهتمام الزوار.

وحول أهداف هذه المشاركة، أوضح الفنان أن هدفه الأساسي يكمن في تقديم الفن والهوية الثقافية الكوردية إلى المجتمع الدولي، وبناء جسور التواصل بين الفنانين الكورد والأجانب.

مؤكداً أن السويد، بوصفها دولة منفتحة تدعم التنوع الثقافي، توفر فرصة مثالية لتنظيم مثل هذه الأنشطة.

وأشار قاشاني إلى أن المعرض ساهم في تقريب الرؤى بين الثقافات المختلفة، وخاصة الثقافة الكوردية التي قُدمت بصورة واقعية وجمالية، لدرجة أن بعض الزوار طالبوا بجعل هذه المعارض جزءاً دائماً من المشهد الثقافي في المدينة.

وعن خططه المستقبلية، كشف قاشاني عن مساعٍ لتوسيع نطاق هذه الأنشطة في المستقبل، لتشمل مشاركة عدد أكبر من الفنانين من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الحوار الدولي وتطوير الفن المعاصر.

يُذكر أن الفنان التشكيلي كوردو قاشاني من مدينة السليمانية ويقيم في السويد، وقد أقام العديد من المعارض الشخصية والمشتركة في الخارج، ويُعد من الفنانين الذين يولون اهتماماً كبيراً بالمدرسة المعاصرة في نتاجاتهم الفنية.