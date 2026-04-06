السفير الروسي في لندن: بريطانيا تسعى لتصعيد الصراع ولا تهتم بحماية الأرواح في أوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- صرح السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، بأن لندن لديها مصلحة مباشرة في تأجيج النزاع العسكري في أوكرانيا، مؤكداً أنها لا تولي أي أهمية لإنقاذ الأرواح البشرية التي يمكن حمايتها في حال انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونباس.

وأشار كيلين، في مقابلة أجراها مع صحيفة "إيزفيستيا" الروسية اليوم الاثنين 6 نيسان/أبريل 2026، إلى أن الجانب البريطاني ينظر إلى سيناريو انسحاب القوات الأوكرانية كـ "هدية" لموسكو، ولهذا السبب يستمر في دفع كييف نحو مواصلة القتال.

وقال السفير الروسي: "بات من الواضح لنا أن لندن ترغب في رؤية تكثيف للعمليات العسكرية. وما الهجمات الأوكرانية الأخيرة باستخدام صواريخ 'ستورم شادو' البريطانية ضد أهداف مدنية وسكان منطقة بريانسك إلا خير دليل على هذه الحقيقة".

كما أعرب كيلين عن شكوكه الجدية في وجود "بصمة بريطانية" تقف وراء هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية التي استهدفت منطقة "لينينغراد" مؤخراً.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن بريطانيا تعارض انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس، رغم أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى إنهاء المرحلة النشطة من الحرب والحفاظ على حياة الآلاف، إلا أن لندن ترفض ذلك وتعتبره مجرد مكسب سياسي وعسكري لموسكو.

وفي ختام تصريحاته، لفت كيلين إلى أن الموقف البريطاني في هذه الأزمة يتلخص في السعي لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا على حساب أوكرانيا، قائلاً: "إنهم مستعدون للاستمرار في هذه الحرب حتى النهاية".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو والدول الغربية، وخاصة بريطانيا، توتراً غير مسبوق وصل إلى مستويات خطيرة، نتيجة استمرار تزويد أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية متطورة.