صلاح الدين تحت نيران القصف.. 5 ضربات جوية تستهدف مقار "الحشد الشعبي" وقاعدة بلد خلال 24 ساعة

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، فجر اليوم الاثنين، بتعرض مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي في أطراف قضاء طوزخورماتو (شرقي المحافظة) لضربة جوية مركزة، ليكون هذا الهجوم الخامس من نوعه الذي يسجله القاطع الأمني بالمحافظة خلال أقل من 24 ساعة.

وذكر المصدر أن طائرة حربية استهدفت بشكل مباشر موقعاً للحشد شرقي صلاح الدين، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن القصف، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً حول مكان الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً في ملابساته.

وتأتي هذه الضربة ضمن موجة تصعيد غير مسبوقة شهدتها المحافظة منذ يوم أمس، حيث توالت الهجمات وفق التسلسل الزمني الآتي:

فجر الأحد (الساعة 02:00): تعرض مقر اللواء 52 التابع للحشد الشعبي للقصف.

مساء الأحد (الساعة 08:00): تنفيذ ضربتين جويتين استهدفتا مقراً للحشد في ناحية "الصينية" التابعة لقضاء بيجي.

ليلة الأحد (الساعة 10:00): استهداف الفوج الرابع التابع للواء 52 في مطار "حليوة" العسكري بقضاء طوزخورماتو.

قبيل منتصف ليل الأحد (الساعة 11:30): محاولة استهداف "قاعدة بلد الجوية".

وفي تفاصيل الهجوم الأخير على قاعدة بلد، أوضحت المصادر الأمنية أن صاروخاً حاد عن مساره وسقط على منزل مواطن في قرية "ألبو جيلي" التابعة لناحية يثرب، مما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين من عائلة واحدة بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يُذكر أن مناطق شرقي صلاح الدين تشهد بين الحين والآخر توترات أمنية، إلا أن هذه الموجة المكثفة من الهجمات الجوية أثارت مخاوف متزايدة، وسط دعوات ملحة لتشديد الرقابة وتكثيف الإجراءات الأمنية لمنع خرق الأجواء وتكرار هذه الاعتداءات.