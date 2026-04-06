سلسلة غارات عنيفة تهز طهران وجامعة 'شريف' في مرمى النيران

أربيل (كوردستان24)- هزت سلسلة من الغارات الجوية والانفجارات العنيفة العاصمة الإيرانية طهران وعدداً من المدن الأخرى فجر اليوم الاثنين، في تصعيد عسكري لافت. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن جامعة "شريف" في العاصمة ومحيطها تعرضت لقصف مكثف.

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن الهجمات لم تقتصر على طهران فحسب، بل شملت مدن "مهرآباد، وبندر عباس، وقم، وشيراز". ففي مدينة بندر عباس، سُمع دوي خمسة انفجارات قوية، فيما اهتزت منطقة "شهرك" شمال غربي طهران والمناطق المحيطة بمطار مهرآباد جراء شدة الانفجارات.

على الصعيد الميداني، نقلت وكالة "فارس" للأنباء مقتل 13 شخصاً على الأقل إثر هجوم استهدف منطقة سكنية جنوب شرقي طهران. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "إيران" أن خمسة أشخاص آخرين لقوا حتفهم جراء قصف استهدف مدينة قم.

يأتي هذا التدهور الأمني في وقت حدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة نهائية للسلطات الإيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز. وحذر ترامب من أنه في حال عدم فتح المضيق بحلول مساء الثلاثاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، فإنه سيصدر أوامر بضرب الجسور ومحطات الطاقة في البلاد.

وكتب ترامب بلغة حادة عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء هو يوم محطات الطاقة والجسور، كلها معاً في آن واحد. لم يحدث شيء من هذا القبيل في إيران من قبل!"، وأضاف متوعداً: "افتحوا المضيق وإلا ستعيشون في الجحيم".

تتزامن هذه التوترات مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها السادس. وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية نجحت في إنقاذ طيار أمريكي كان مفقوداً منذ يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أنه يعاني من إصابات بليغة.

ورغم لغة التهديد العسكري، ترك ترامب باباً للمناورة الدبلوماسية؛ حيث صرح لشبكة "فوكس نيوز" بأن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم الاثنين، معلناً تمديد المهلة النهائية حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء.