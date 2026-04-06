هجوم صاروخي يستهدف محطة غاز في طهران وفرق الطوارئ تحبط وقوع كارثة

أربيل (كوردستان24)- صرح المتحدث باسم منظمة الإطفاء في العاصمة الإيرانية طهران، لوكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا)، بأن مناطق عدة في المدينة تعرضت خلال الساعات الماضية لهجمات صاروخية "معادية"، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة.

وأوضح المتحدث أن الهجوم الأول استهدف محطة لخفض ضغط الغاز في إحدى المناطق وسط العاصمة، مما تسبب في تسرب غاز حاد في المنطقة المحيطة. وأكد أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على التسرب بشكل كامل وتبديد الخطر في أقل من 30 دقيقة، مشيراً إلى عدم اندلاع أي حريق جراء الحادث.

وفي هجوم آخر، استهدف صاروخ منزلاً سكنياً في منطقة جنوب شرق طهران، مما أدى إلى تدميره بالكامل وتحوله إلى ركام.

وأشار المتحدث إلى أن فرق الإنقاذ سارعت إلى موقع الحادث وتمكنت من انتشال 7 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض، فيما أكد مقتل (استشهاد) 3 مواطنين جراء شدة الانفجار.

ولا تزال عمليات البحث والتحقيق مستمرة في المواقع المستهدفة لتقييم حجم الأضرار النهائية.