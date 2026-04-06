ترامب: أكثر من 170 طائرة حربية شاركت في عملية إنقاذ الطيار الأميركي

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن أكثر من 170 طائرة حربية شاركت في عملية إنقاذ الطيار الأميركي الثلاني الذي سقط في الأراضي الإيرانية بعد سقوط طائرته.

وأعلن ترامب، اليوم الاثنين، نجاح واحدة من “أضخم عمليات البحث القتالية”، مشيرًا إلى إمكانية حسم المواجهة مع إيران خلال فترة زمنية قصيرة، قد لا تتجاوز ليلة واحدة.

وأوضح ترامب أن مهمة البحث عن جنديين أمريكيين داخل الأراضي الإيرانية كانت من أكثر العمليات تعقيدًا وخطورة، حيث واجهت القوات المشاركة إطلاق نار من مسافة قريبة أثناء تنفيذ عملية الإنقاذ.

وأضاف أن القوات الأمريكية اعتمدت على خطة تضليل عسكرية، شملت نشر وحدات في سبعة مواقع مختلفة لتشتيت القوات الإيرانية، بالتزامن مع تنفيذ عملية الإخلاء الجوي. وتمت إعادة الجندي الثاني بواسطة مروحيتين من طراز “إتش 60 بلاك هوك”.

وأشار إلى أن العملية شارك فيها نحو 155 طائرة، بينها مقاتلات وقاذفات وطائرات تزويد بالوقود، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين المشاركين.

وفي سياق متصل، أوضح ترامب أن القيادة العسكرية اضطرت لاتخاذ إجراءات احتياطية، شملت تفجير طائرتي شحن بعد تعطلهما، لمنع وقوع معدات عسكرية بيد الجانب الإيراني.

كما كشف عن فتح تحقيق بشأن تسريب معلومات تتعلق بفقدان الاتصال مع الطيارين، مؤكدًا أن المسؤول عن التسريب سيُحاسب قانونيًا.

وختم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن القوات الأمريكية نفذت خلال 37 يومًا أكثر من 10 آلاف طلعة قتالية، استهدفت نحو 13 ألف موقع داخل إيران، معتبرًا إسقاط الطائرة المقاتلة “إف-15” حادثًا غير مسبوق خلال هذه العمليات.