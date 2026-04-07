قصف جوي يستهدف مواقع الحشد الشعبي في كركوك والأنبار

أربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر أمنية وبيانات رسمية، اليوم الثلاثاء 7 آذار 2026، بتعرض مقار وتشكيلات تابعة للحشد الشعبي في محافظتي كركوك والأنبار لسلسلة غارات جوية أمريكية وإسرائيلية، مما أسفر عن وقوع ضحايا وخسائر مادية.

في محافظة كركوك، صرح مصدر أمني لشبكة "كوردستان 24"، أن طائرات حربية أمريكية استهدفت صباح اليوم آلية للدعم واللوجستيك تابعة للواء 16 في الحشد الشعبي بقرية "بشير" التابعة لناحية تازة خورماتو (جنوبي كركوك). وأشار المصدر إلى أنه لم يتم التأكد بعد من حجم الإصابات أو الخسائر البشرية الناجمة عن هذا القصف.

من جانبها، أصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً أكدت فيه تعرض مقر اللواء 45 التابع لعملادة عمليات الجزيرة في قضاء القائم بمحافظة الأنبار إلى هجوم جوي في تمام الساعة 4:00 من فجر اليوم الثلاثاء. وكشف البيان أن الهجوم، الذي نُفذ من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، أدى إلى مقتل أحد مقاتلي الحشد.

وشددت الهيئة في بيانها على أن قواتها مستمرة في أداء مهامها الوطنية، مؤكدة جاهزيتها التامة لحماية أمن واستقرار البلاد رغم هذه الاستهدافات.

وفي سياق متصل، أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، أن مقار الحشد في مناطق متفرقة من المحافظة تعرضت ليلة أمس لقصف عنيف ومركز، حيث سُجلت سبع غارات جوية خلال ليلة واحدة.

وأوضح مصلح أن الهجمات نُفذت بواسطة طائرات أمريكية وإسرائيلية، مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمقار وتدمير عدد من الآليات العسكرية، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تسجيل خسائر بشرية في تلك الموجة من القصف الليلي.