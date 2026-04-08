"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن تعليق عملياتها العسكرية لمدة أسبوعين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم ائتلافاً من الفصائل المسلحة، رسمياً عن وقف كافة هجماتها وعملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية وفي المنطقة.

وأوضح بيان صادر عن إطار الفصائل المسلحة أن قرار تعليق الأنشطة العسكرية سيكون سارياً لمدة أسبوعين. ولم يورد البيان تفاصيل إضافية حول الطبيعة التقنية لهذا القرار أو النطاق الجغرافي الدقيق لتنفيذه.

تأتي هذه الخطوة المفاجئة في أعقاب تقارير كشفت عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق "هدنة مؤقتة" بوساطة باكستانية. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاتفاق يمتد لأسبوعين، ويتضمن بنوداً تقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين، وتأمين عودة حركة الملاحة البحرية الطبيعية في مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن إسرائيل أبدت هي الأخرى موافقتها على خفض مستوى التصعيد وتهدئة التوترات في المنطقة، تماشياً مع هذا التفاهم الجديد.