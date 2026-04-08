لندن تدعم التهدئة بين أمريكا وإيران وتتحرك لحماية شريان الطاقة في الخليج

أربيل (كوردستان24)- رحبت الحكومة البريطانية رسمياً، اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع ليلة أمس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فيما أعلنت عن بدء رئيس الوزراء، كير ستارمر، جولة دبلوماسية إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل دول الخليج.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في بيان له، أن زيارة ستارمر تهدف إلى إجراء مباحثات مكثفة مع الشركاء في منطقة الخليج، لضمان استمرار تدفق الملاحة في مضيق هرمز وبقائه مفتوحاً بشكل دائم، وذلك كخطوة استراتيجية تلي إعلان الهدنة بين واشنطن وطهران.

وفي تعليق له على هذه التطورات، قال كير ستارمر في بيان رسمي: "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ليلة أمس؛ إن هذا الاتفاق سيمثل لحظة من الهدوء وفرصة لالتقاط الأنفاس للمنطقة وللعالم أجمع".

وتأتي هذه الانفراجة الدبلوماسية بعد نزاع عسكري احتدم منذ 28 شباط/فبراير الماضي، وجمع بين إيران وفصائل "محور المقاومة" في العراق ولبنان واليمن من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

واستمرت المواجهات نحو 40 يوماً، تسببت خلالها في إغلاق مضيق هرمز لمدة خمسة أسابيع، مما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة ضربت المنطقة. وفور الإعلان عن الهدنة، شهدت الأسواق العالمية ردود فعل إيجابية فورية، تمثلت في انتعاش البورصات العالمية وانخفاض ملحوظ في أسعار النفط.