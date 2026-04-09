ترامب يبدي تفاؤلاً كبيراً بإبرام "اتفاق سلام" مع إيران ويحذر من عواقب الفشل

اربيل (كوردستان24) - أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاؤله إزاء التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، موجهاً في الوقت ذاته تحذيراً شديد اللهجة لطهران بأن الفشل في المفاوضات سيكلفها "ثمناً باهظاً".

وفي مقابلة هاتفية أجراها مع شبكة "إن بي سي" (NBC) الأمريكية، اليوم الخميس، قال ترامب: "أنا متفائل جداً، وأعتقد أن إبرام اتفاق مع إيران بات في متناول اليد وقريباً جداً".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الهدف الأساسي لإدارته هو الحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وإرساء استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط. وكشف عن كواليس الموقف الإيراني بالقول: "الإيرانيون خلف الأبواب المغلقة يظهرون بصورة مختلفة تماماً عن تصريحاتهم العلنية؛ إنهم يتحدثون بعقلانية شديدة ويبدون موافقتهم على كافة النقاط التي يجب الموافقة عليها".

واستدرك ترامب محذراً: "ولكن، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الوضع سيكون مؤلماً للغاية بالنسبة للإيرانيين".

وعلى صعيد متصل بالتوترات الإقليمية، كشف ترامب عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحاً: "لقد تحدثت مع نتنياهو وطلبت منه تقليص الهجمات على لبنان، وهو يعمل الآن على تهدئة الوضع. أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من الهدوء في هذه المرحلة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل بدأت بالفعل في خفض مستوى عملياتها العسكرية، معتبراً ذلك مؤشراً واضحاً على مستوى التنسيق العالي بين واشنطن وتل أبيب خلال هذه المرحلة الحساسة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تستعد فيه بعثة دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى، برئاسة نائب الرئيس "جيه دي فانس" (JD Vance)، للتوجه إلى باكستان. وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى الرامية إلى إيجاد مخرج وإنهاء النزاع المسلح المستمر في المنطقة منذ نحو ستة أسابيع.