قاليباف يحدد 3 ثوابت بشأن الهدنة: لبنان ومحور المقاومة جزء لا يتجزأ من الاتفاق

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - حدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، ثلاثة محددات رئيسية وحاسمة تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على ترابط الساحات بين إيران وحلفائها، وموجهاً تحذيراً شديد اللهجة من عواقب أي خروقات للهدنة.

أكد قاليباف في تغريدة له على منصة أكس، أن "لبنان ومحور المقاومة بأكمله، بصفتهم حلفاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يشكلون جزءاً لا يتجزأ من وقف إطلاق النار". وأوضح أن هذا المبدأ الثابت يمثل (النقطة الأولى ضمن المقترح المكون من 10 نقاط).

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى موقف إسلام آباد، مبيناً أن "رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أكد علناً وبكل وضوح على قضية لبنان"، مشدداً على أنه "لا يوجد أي مجال للإنكار أو التراجع عن هذا الموقف".

ووجه قاليباف رسالة تحذير صارمة بشأن الالتزام بالاتفاق، مؤكداً أن "انتهاكات وقف إطلاق النار ستترتب عليها أثمان واضحة وردود قوية جداً"، ومطالباً الأطراف المعنية بضرورة "إخماد النيران فوراً".