وفاة كمال خرازي مستشار المرشد الإيراني متأثراً بجراحه إثر هجوم في طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل 2026، وفاة كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية والمستشار الأعلى لمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متأثراً بجراحه البليغة التي أصيب بها مؤخراً.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء خبر الوفاة، مشيرةً إلى أن خرازي فارق الحياة نتيجة إصابات تعرض لها في هجوم "مستهدف" نفذته إسرائيل والولايات المتحدة واستهدف منزله في العاصمة طهران.

وكانت التقارير الواردة من الداخل الإيراني قد أفادت في الثاني من الشهر الجاري، بأن قصفاً استهدف منزل خرازي أسفر عن مقتل زوجته على الفور، فيما نُقل هو إلى المستشفى في حالة صحية حرجة وغير مستقرة، ليعلن عن وفاته رسمياً فجر اليوم الجمعة بعد ثمانية أيام من الهجوم.

يُذكر أن كمال خرازي يُعد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة في إيران، حيث شغل مناصب رفيعة وكان له دور محوري في رسم السياسات الخارجية للبلاد.