ايكو عراق: 240 مليار دينار إيرادات سنوية متوقعة من فحص متانة السيارات في العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، اليوم، عن حجم الإيرادات المالية التي يمكن أن تدرها عملية فحص شروط المتانة والأمان للمركبات على خزينة الدولة، مؤكداً أنها قد تصل إلى نحو 240 مليار دينار سنوياً.

وذكر المرصد في بيان صحفي، أن عدد المركبات العاملة فعلياً في الشوارع العراقية تجاوز حاجز الـ 8 ملايين سيارة. وأوضح أن إخضاع هذه المركبات لفحص المتانة بكلفة 30 ألف دينار للسيارة الواحدة، سيوفر مورداً مالياً ضخماً يدعم ميزانية الدولة بعيداً عن القطاع النفطي.

وفي سياق متصل، حذر المرصد من تحويل هذا الإجراء إلى عبء مالي يثقل كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن النظام العالمي المتبع في أغلب الدول يقضي بإجراء الفحص مرة كل 3 إلى 4 سنوات، وليس بشكل سنوي كما هو مطبق محلياً.

واختتم المرصد بيانه بدعوة الحكومة إلى ضرورة الموازنة بين خطط تعظيم الإيرادات غير النفطية وبين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لضمان عدم تحول إجراءات السلامة العامة إلى وسيلة للجباية فقط.