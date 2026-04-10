طهران تحدد شروط الملاحة في مضيق هرمز وتعلن دخوله "مرحلة إدارة جديدة"

أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة 10 نيسان/أبريل 2026، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التنسيق المسبق مع القوات الإيرانية لضمان عبور السفن، بما في ذلك السفن التابعة للولايات المتحدة.

وفي توضيح مقتضب حول الأوضاع الراهنة في المضيق، قال خطيب زاده: "مضيق هرمز مفتوح، ولكن نظراً لمحدوديته الجغرافية، يجب على كافة السفن التنسيق مع القوات الإيرانية لتنظيم عملية المرور". وأضاف أن السفن الأمريكية يمكنها العبور أيضاً، شريطة "عدم القيام بأي تحركات أو سلوكيات عدائية"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية الإيرانية هي المسؤولة عن ضمان أمن وسلامة الملاحة في هذا الممر الحيوي.

من جانبها، أعلنت قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عبر منصة "إكس"، أن إدارة مضيق هرمز قد انتقلت إلى "مرحلة جديدة". وجاء في بيان الحرس الثوري: "بناءً على الاختبارات التي أجريت خلال اليومين الماضيين، أثبتنا للدول الصديقة والمعادية على حد سواء، أن إدارة مضيق هرمز دخلت مرحلة تاريخية جديدة".

ووصف البيان فترة "وقف إطلاق النار" الحالية في المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها "مرحلة الصمت والانتصار العسكري".

وفي سياق متصل، كشف حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز الإيراني، عن إجراءات اقتصادية وأمنية مشددة، مشيراً إلى أن طهران قررت فرض ضريبة قدرها "دولار واحد" عن كل برميل نفط يمر عبر مضيق هرمز خلال فترة الهدنة الحالية مع واشنطن.

وحذر حسيني من أن أي سفينة أو ناقلة نفط لا تلتزم بالحصول على التراخيص اللازمة أو تمتنع عن دفع الرسوم المقررة، ستكون "هدفاً مشروعاً" للقوات الإيرانية.