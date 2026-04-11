هل نحن أصحاء حقاً؟ إعادة تعريف العافية في العصر الحديث

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بشعار يحمل دلالات عميقة "معاً من أجل الصحة... نقف مع العلم"، أحيا العالم "يوم الصحة العالمي 2026"، وسط دعوات دولية متجددة لتحويل الصحة من مجرد "مسؤولية طبية" داخل المستشفيات إلى "مسؤولية مجتمعية" تبدأ من خيارات الفرد اليومية.

وتأتي احتفالية هذا العام لتؤكد على رسالة منظمة الصحة العالمية في ضرورة الاعتماد على الحلول القائمة على الأدلة العلمية والتعاون الدولي لحماية المجتمعات، في وقت بات فيه التساؤل الجوهري ليس "هل نحن مرضى؟"، بل "هل نحن أصحاء حقاً؟".

أكد الخبراء المشاركون في فعاليات اليوم العالمي أن النتائج الطبيعية للتحاليل المخبرية لم تعد وحدها معياراً كافياً للسلامة. ووفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية، فإن الصحة هي "حالة من اكتمال السلامة بدنياً ونفسياً واجتماعياً، وليس مجرد الخلو من المرض".

هذا التحول في الفهم الطبي يضع "الصحة النفسية" و"الاستقرار الاجتماعي" في كفة متساوية مع الصحة الجسدية، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن العزلة الاجتماعية باتت تشكل خطراً صحياً يوازي في تأثيره مخاطر التدخين، نظراً لارتباطها الوثيق بضعف المناعة وتفاقم الأمراض المزمنة.

استعرضت التقارير الصادرة تزامناً مع المناسبة أربعة تحديات رئيسية تواجه الإنسان المعاصر:

الأمراض المزمنة: التي باتت مسؤولة عن 70% من الوفيات عالمياً، مع ملاحظة صادمة بتزايد إصابة الشباب بمرض السكري وأمراض القلب نتيجة قلة النشاط البدني.

وباء السمنة: الذي طال أكثر من مليار شخص حول العالم، ولم يعد يُنظر إليه كمشكلة جمالية، بل كحالة مرضية مرتبطة بالتهابات حشوية مزمنة واضطرابات أيضية.

أزمة الصحة النفسية: حيث يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من اضطرابات نفسية، تتفاقم بفعل الضغوط الرقمية والوصمة الاجتماعية التي تعيق طلب الدعم.

فخ "نمط الحياة": حيث كشفت الأبحاث أن الجلوس الطويل واضطراب النوم يمثلان تهديداً مباشراً للتوازن الهرموني، حتى للأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل متقطع.

يشهد العالم اليوم ثورة في فلسفة الرعاية الصحية، منتقلاً من نموذج "انتظار المرض" إلى نموذج "الاستباق"، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية:

الوقاية أولاً: جعل الفحص المبكر والتثقيف حجر الزاوية في السياسات الوطنية.

الصحة الرقمية: استخدام الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات الذكية لتمكين الفرد من مراقبة مؤشراته الحيوية لحظياً.

الطب الشخصي: تصميم خطط علاجية مبنية على الخصائص الجينية لكل فرد.

ويبقى الفرد هو "الشريك الأول" في هذه المنظومة؛ فالصحة لم تعد قراراً طبياً يُتخذ في العيادة، بل هي انعكاس لعادات يومية متراكمة. وكما رفع شعار 2026: العلم هو الطريق، لكن الوعي الفردي هو القائد لضمان حياة مستدامة.