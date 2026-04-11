الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرفض آلية انتخاب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المكتب السياسي لـ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت 11 نيسان/ابریل 2026، رفضه لآلية انتخاب رئيس الجمهورية التي جرت داخل مجلس النواب العراقي، معتبراً أنها تمت “بشكل مخالف للنظام الداخلي والقانون”.

وأوضح الحزب في بيان، أن رئاسة البرلمان حددت موعد الجلسة دون الالتزام بالنظام الداخلي المصادق عليه، في خطوة وصفها بأنها تمثل خرقاً قانونياً واضحاً.

وأضاف البيان أن المرشح المطروح لمنصب رئيس الجمهورية “جاء من خارج البيت الكوردستاني”، رغم أن هذا المنصب يُعد استحقاقاً لشعب كوردستان، وليس حكراً على حزب معين، مشيراً إلى أن اختيار المرشح تم من قبل حزب واحد وبدعم بعض الأطراف العراقية الأخرى.

وأكد الحزب رفضه لنتائج هذه العملية، مبيناً أنه “لن يعترف بأي شخصية تُنتخب بهذه الآلية ممثلاً لغالبية شعب كوردستان، ولن يتعامل معها”.

وفي سياق متصل، أعلن الحزب مقاطعة كتلته البرلمانية لجلسة مجلس النواب، مشيراً إلى أنه كان من المفترض سحب اسم مرشحه من السباق الانتخابي عقب المقاطعة.

ولفت البيان إلى أن كتلتي الحزب في مجلس النواب والحكومة الاتحادية قررتا العودة إلى إقليم كوردستان، بهدف تقييم الأوضاع وإجراء المشاورات اللازمة بشأن المرحلة المقبلة.