تراجع الصادرات النفطية العراقية للولايات المتحدة خلال أسبوع

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأحد، تراجعاً في تدفقات النفط الخام من العراق إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انخفاض إجمالي الاستيرادات الأميركية من الموردين الرئيسيين.

ووفقاً للإحصائية الرسمية، فقد بلغ متوسط الاستيرادات الأميركية من سبع دول رئيسية نحو 5.622 ملايين برميل يومياً، مسجلاً انخفاضاً قدره 218 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والذي سجل معدل 5.840 ملايين برميل.

وسجلت صادرات العراق النفطية إلى السوق الأمريكية معدل 120 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل انخفاضاً بواقع 20 ألف برميل عن الأسبوع السابق، حيث كانت الكميات المصدرة قد بلغت 140 ألف برميل يومياً.

وحافظت كندا على صدارتها للموردين بمعدل استثنائي بلغ 4.271 ملايين برميل يومياً، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بواقع 589 ألفاً، ثم فنزويلا بمتوسط 321 ألفاً، والمكسيك بمعدل 165 ألف برميل يومياً.

كما شملت القائمة كلاً من:

البرازيل: بمعدل 114 ألف برميل يومياً.

ليبيا: بواقع 42 ألف برميل يومياً.

فيما لفتت الإدارة إلى غياب كامل للصادرات من نيجيريا، كولومبيا، والإكوادور خلال هذه الفترة الإحصائية.

وتعدُّ الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط عالمياً بحجم استهلاك يومي يصل إلى 20 مليون برميل، تعتمد بشكل أساسي في تغطية احتياجاتها من الخام ومشتقاته على هذه الدول العشر الرئيسية لتعزيز أمن طاقتها.