مديرية نفط ومعادن أربيل: أزمة الغاز ستُحل الأسبوع المقبل والأسعار نحو الانخفاض

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن سالار محمد، مسؤول التفتيش والمتابعة في مديرية نفط ومعادن أربيل، اليوم الأحد 12 نيسان 2026، أن مشكلة نقص الغاز في طريقها للحل النهائي، مؤكداً أن الأسعار ستشهد انخفاضاً ملحوظاً اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأوضح محمد في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أن إنتاج الغاز في حقل "كورمور" بمنطقة جمجمال قد استؤنف بالفعل، مشيراً إلى أن كميات أكبر من الغاز بدأت تصل حالياً إلى محطات توليد الكهرباء، بالتزامن مع زيادة حصص المحافظات من غاز الطبخ (المنزلي). وتوقع المسؤول أن تنتهي أزمة النقص تماماً خلال الأسبوع القادم، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.

وحول آلية التوزيع، أكد سالار محمد أن عملية تزويد المواطنين بالغاز ستستمر وفق نظام "البطاقة الإلكترونية"، لافتاً إلى أنه في حال استمرار استقرار مستويات الإنتاج، سيتم منح الوكلاء كميات إضافية لضمان توزيعها أسبوعياً على المواطنين.

وفيما يخص الغاز التجاري، أشار إلى أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على خفض أسعاره في الأسواق بصورة ملموسة.

يُذكر أن اندلاع النزاعات والتوترات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة بصفة عامة، كان قد أدى إلى تراجع مستويات الإنتاج في حقول الغاز، مما تسبب في خلق أزمة وقود وارتفاع حاد في الأسعار داخل أسواق إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية.