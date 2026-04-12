لندن.. فنانة كوردية تشارك في حفل موسيقي عالمي

أربيل (كوردستان 24)- قالت الموسيقية الكوردية خبات عباس، حول مشاركتها في الكونسيرت العالمي المرتقب: ببالغ السعادة، أشارك كواحدة من الفنانات ضمن مشروع (استضافة فناني سماء أخرى)، وهو ما يمثل فرصة خاصة ومهمة بالنسبة لي.

وأضافت في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "يضم هذا المشروع، الذي نُظم بهدف دعم وتطوير الفنون المعاصرة، نخبة من الفنانين المشهورين والموهوبين".

وتابعت: خلال هذه الدورة الفنية، كان لي تعاون وثيق مع الفنان الكوردي (هەردی کوردە)، الذي يُعد أحد الموسيقيين التجريبيين والمعاصرين البارزين. وقد شكل هذا التعاون مساراً حيوياً لتبادل الأفكار وإنجاز عمل مشترك جديد.

وفيما يتعلق بالمقطوعة الموسيقية التي ستؤديها في الكونسيرت، أوضحت الموسيقية الكوردية: أشارك في هذا الكونسيرت بمشروع جديد؛ حيث أعددت مقطوعة موسيقية من تأليفي الخاص أُنجزت في إطار مشروع (سماء أخرى).

وزادت: سأقدم هذا العمل كعرض أولي للمرة الأولى، علماً بأنه جزء خاص من هذا المشروع ولا يزال في مراحل التطوير والتحديث.

وأشارت عباس إلى أن "هذا الكونسيرت العالمي سيكون تجمعاً استثنائياً لعشاق الموسيقى والفن الحديث، وفرصة للاطلاع على مرحلة جديدة من تطور أعمالي، إذ أسعى دائماً نحو التجديد والابتكار في عالم الموسيقى".

ومن المقرر إقامة الكونسيرت العالمي في 19 نيسان 2026 بالعاصمة البريطانية لندن، وتحديداً في "كافيه أوتو" (Café OTO)، الذي يُعتبر من أهم مراكز الموسيقى والفنون التجريبية في المدينة.

خبات عباس، موسيقية كوردية من مدينة السليمانية وتقيم حالياً في بريطانيا، شاركت خلال مسيرتها في العديد من الكونسيرتات العالمية، ولها مؤلفات ونوتات موسيقية خاصة بها.