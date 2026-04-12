مرصد اقتصادي: انخفاض إنتاج غاز الطهي في العراق بنسبة 53% بسبب الحرب

إيكو عراق: ازمة غاز الطهي لتراجع إنتاج الطهي إلى النصف بسبب الحرب

أربيل (كوردستان24)- أعلن مرصد "إيكو عراق" عن انخفاض إنتاج غاز LPG (غاز الطهي) بنحو 53% عن السابق لقلة الإنتاج النفطي بسبب الحرب مما سبب ازمة في إنتاج الاسطوانات الغازية، فيما دعا إلى توسيع الخزين الجوفي للغاز على أساس التوزيع الجغرافي بين المحافظات.

وقال المرصد في بيان صحفي إن العراق كان ينتج، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، نحو 9,500 طن يوميًا من غاز LPG، موضحًا أن نحو 3,000 طن تُنتج عبر شركة غاز البصرة، فيما تأتي الكمية المتبقية من المصافي والحقول النفطية ضمن الغاز المصاحب.

وأضاف أنه بعد الحرب في الشرق الاوسط وتراجع إنتاج النفط، انخفض الإنتاج إلى نحو 4,500 طن يومياً، بالتالي حصلت ازمة الاسطوانات الغازية"، مبينًا أن "هذا الغاز يُستخدم في الأسطوانات المنزلية للطهي، إضافة إلى تزويد المجمعات السكنية، وكذلك كوقود للسيارات.

وأشار المرصد إلى أن الاستهلاك المحلي المنزلي يتراوح بين 6,000 و6,500 طن يوميًا، ما دفع الجهات الحكومية إلى الاعتماد على الخزين الجوفي، الذي يبلغ نحو 107 آلاف طن.

ودعا المرصد إلى زيادة الخزين الجوفي، الذي تراجع حاليًا إلى نحو 53 ألف طن، مع ضرورة توزيعه جغرافياً بين المحافظات وعدم تركزه في مناطق محددة".