ظريف: فشلت المفاوضات لأن واشنطن أرادت فرض شروط على طهران

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، رسالة حازمة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن لغة الإملاءات لن تحقق أي خرق في الملفات العالقة.

وكتب ظريف اليوم الأحد، عبر حسابه في منصة "X": "لن تنجح أي مفاوضات مع إيران إذا استندت إلى مبدأ (شرطنا مقابل شرطكم)"، مشدداً على ضرورة أن تدرك واشنطن عدم قدرتها على فرض شروطها على طهران.

وأضاف: "لم يفت الأوان بعد لكي تتعلم الولايات المتحدة هذا الدرس".

تأتي تصريحات ظريف في أعقاب المفاوضات التي استضافتها باكستان بين وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة نائب الرئيس "جي دي فانس"، ووفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان "محمد باقر قالیباف".

وتزامنت هذه المحادثات مع هدنة لمدة أسبوعين في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ نهاية شباط الماضي.

وفي سياق متصل، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن اصطدام المفاوضات بعقبتين رئيستين حالتا دون التوصل إلى اتفاق، وهما:

المطالب الإيرانية بفرض السيطرة الكاملة على مضيق هرمز.

رفض طهران القاطع للتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وكانت جولة المفاوضات قد انطلقت السبت واستمرت حتى فجر اليوم الأحد، لكنها انتهت دون تحقيق نتائج ملموسة.

وبينما يسود الغموض حول إمكانية عودة الطرفين إلى طاولة الحوار مجدداً، يواجه اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 7 نيسان الجاري خطراً حقيقياً بالانهيار، وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة.