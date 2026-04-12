لندن ومسقط تؤكدان أهمية مواصلة الهدنة رغم فشل مباحثات واشنطن وطهران

أربيل (كوردستان24)- دعت بريطانيا وعُمان الى استمرار الهدنة في حرب الشرق الأوسط رغم فشل المباحثات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، وذلك خلال اتصال بين رئيس الوزراء كير ستارمر والسلطان هيثم بن سعيد، بحسب ما أفادت رئاسة الحكومة في لندن.

وقال داونينغ ستريت في بيان إن ستارمر تحدث الى بن سعيد صباح الأحد، وبحثا "في محادثات السلام التي أجريت في باكستان في عطلة نهاية الأسبوع، وحثا الطرفين على ايجاد طريقة للتقدم".

وأكد الجانبان أن "استمرار وقف إطلاق النار هو أمر حيوي"، ودعيا كل الأطراف "الى تجنب أي تصعيد إضافي".

وأتت المباحثات التي استمرت قرابة 21 ساعة، في ظل اتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين توسطت فيه باكستان، بدأ ليل 7-8 نيسان/أبريل.

