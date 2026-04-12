بعد فشل المفاوضات النووية.. ترامب يوجه البحرية الأمريكية باعتراض كافة السفن وإغلاق مضيق هرمز فوراً

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصعيد عسكري وسياسي هو الأعنف، عن بدء القوات البحرية الأمريكية عملية حصار بحري شامل لمضيق هرمز، رداً على فشل التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، واصفاً السياسات الإيرانية الحالية بأنها "عملية ابتزاز عالمي".

وفي منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي (تروث)، أكد الرئيس ترامب أن الاجتماعات الأخيرة حققت توافقاً في عدة نقاط، إلا أنها تعثرت في النقطة الأكثر أهمية وهي الملف النووي. وأضاف: "بدأنا فوراً عملية حصار ومنع دخول أو خروج أي سفينة عبر مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن ترضخ للتهديدات الإيرانية بوجود ألغام بحرية، وهي الذريعة التي اعتبرها ترامب محاولة لابتزاز المجتمع الدولي.

وأصدر الرئيس الأمريكي تعليمات مباشرة للبحرية الأمريكية (التي وصفها بالأفضل في العالم) للبدء في اعتراض وتفتيش كل سفينة في المياه الدولية يثبت قيامها بدفع "إتاوات" أو رسوم مرور لإيران، مؤكداً أن "من يدفع رسوماً غير قانونية لن يحصل على ممر آمن في أعالي البحار".

وفي رسالة تحذيرية شديدة اللهجة، توعد ترامب أي طرف إيراني يستهدف القوات الأمريكية أو السفن السلمية بـ"رد مدمر يرسلهم إلى الجحيم". وقال ترامب إن القدرات العسكرية الإيرانية (البحرية والجوية وأنظمة الرادار) قد شُلت بالفعل بسبب طموحات طهران النووية، مؤكداً أن القيادة الإيرانية الحالية تدرك تماماً كيف تنتهي هذه الأزمة التي دمرت بلادهم.

واختتم ترامب تصريحه بالتأكيد على أن القوات الأمريكية في حالة "تأهب قصوى وجهوزية قتالية كاملة" (Locked and Loaded)، بانتظار اللحظة المناسبة لتنفيذ عمليات عسكرية نهائية ضد ما تبقى من القدرات الإيرانية، مشدداً على أن دولاً أخرى ستشارك في هذا الحصار لضمان عدم تربح طهران من "أعمال الابتزاز غير القانونية".