مسؤولون باكستانيون: المحادثات الإيرانية الأمريكية أعادت فتح القنوات الدبلوماسية رغم استمرار انعدام الثقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وفقًا لمسؤولين مطلعين على العملية، فقد مثّلت المحادثات التي استمرت 21 ساعة في إسلام آباد خطوة أولى إيجابية، رغم انتهائها دون اتفاق رسمي. وقد تحدثا إلى وكالة أسوشييتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالتصريح علنًا.

وحذّرا من اعتبار النتيجة فشلًا، واصفين الدبلوماسية بأنها عملية تدريجية.

وقالا إن الحوار "أعاد فتح القناة الدبلوماسية".

وأوضح المسؤولان أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ومستشار الأمن القومي الفريق عاصم مالك، وقائد الجيش المشير عاصم منير، سهّلوا المحادثات لضمان سيرها في مسارها الصحيح.

وعقد منير عدة اجتماعات مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والوفد الإيراني بهدف تخفيف حدة التوترات الإقليمية التي استمرت لأكثر من ستة أسابيع.

وقال أحد المسؤولين: "أدت باكستان دورها بتسهيل التواصل"، مضيفًا أن مسؤولية التوصل إلى أي اتفاق نهائي تقع على عاتق واشنطن وطهران.



المصدر: AP