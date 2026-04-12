ترامب: الحصار الأمريكي لمضيق هرمز سيكون "شاملاً أو معدوماً" حتى تتراجع إيران

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد 12 نیسان/ابریل 2026، في معرض دفاعه عن الحصار المزمع فرضه، أن إيران لا تملك حق التحكم في السفن التي تعبر مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة توفير ممر آمن لجميع السفن دون استثناء أو منع الجميع من المرور.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "صباح الأحد" على قناة "فوكس نيوز": "لن نسمح لإيران بجني الأرباح من بيع النفط لجهات تختارها دون غيرها، أو تحت أي ذريعة كانت".

وأضاف الرئيس: "سيكون الحصار شاملاً أو لا يكون، وهذا هو الواقع".

كما أوضح ترامب أن الحصار المرتقب سيكون مماثلاً للإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، ولكن على نطاق أوسع، متوقعاً أن تتوجه المزيد من ناقلات النفط نحو الولايات المتحدة لشراء الخام نتيجة لهذا الحصار.





المصدر: فوکس نیوز