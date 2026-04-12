قيادة الحرس الثوري الإيراني تعلن فرض "رقابة كاملة" على الملاحة بمضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن كافة التحركات الملاحية في منطقة مضيق هرمز تخضع لمراقبة دقيقة وشاملة من قبل قواتها، مؤكدة جهوزيتها للتعامل مع أي تطورات ميدانية.

رصد جوي وتحكم ميداني

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن الدائرة الدفاعية في الحرس الثوري قولها، إن القوات المسلحة تستخدم الطائرات المسيرة لرصد الوضع الميداني في المضيق بشكل دائم. وأوضح البيان أن عمليات الرصد تشمل "كافة حالات المرور والتوقف" في هذه المنطقة الاستراتيجية، معتبرة أن الممر المائي يقع تحت "السيطرة الكاملة" للوحدات العسكرية الإيرانية.

تحذيرات من "تحركات خاطئة"

وفي سياق استعراض القدرات الميدانية، حذرت قيادة البحرية في الحرس الثوري مما وصفته بـ"التحركات الخاطئة" من قبل الجهات التي اعتبرتها "عدوة". وأشار البيان إلى أن أي تصرف غير محسوب في المضيق سيواجه برد فعل عسكري حازم، واصفاً العواقب التي قد تترتب على ذلك بأنها ستكون بمثابة "دوامات مميتة" لأي طرف يحاول القيام بمناورات معادية.

المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة