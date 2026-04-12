الرئيس الأمريكي يجدد تهديداته باستهداف البنية التحتية الإيرانية ويؤكد: "لا أمانع" تدمير المواقع التاريخية

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الیوم الاحد 12 نیسان/ابریل 2026، نبرة تصعيده تجاه طهران، مؤكداً تمسكه بتهديداته السابقة التي لوّح فيها باستهداف "الحضارة الإيرانية"، وربط تراجع واشنطن عن ضرب المنشآت الحيوية بمدى استجابة القيادة الإيرانية لمطالب التخلي الكامل عن البرنامج النووي.

تصريحات عبر "تروث سوشيال"

وفي تدوينة نشرها يوم الثلاثاء الماضي على منصة "تروث سوشيال"، أطلق الرئيس ترامب تحذيراً شديد اللهجة قال فيه: "إن حضارة بأكملها ستنتهي الليلة، ولن تعود أبداً"، في إشارة إلى استعداده لاتخاذ إجراءات عسكرية واسعة النطاق.

الدفاع عن سياسة "الضغط القصوى"

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، دافع الرئيس الأمريكي عن استخدامه لهذه التهديدات، معتبراً إياها "الدافع الأساسي" الذي أجبر الجانب الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ورداً على الانتقادات الموجهة لحدة خطابه، أشار ترامب إلى أن طهران تتبنى خطابات معادية مماثلة، مستشهداً بعبارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

الوعيد بشل البنية التحتية المدنية

ووجه الرئيس ترامب تحذيراً مباشراً من أن العمليات العسكرية قد تطال المرافق المدنية الحيوية في حال عدم التوصل لاتفاق نووي. وأوضح ترامب قائلاً: "في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة توليد كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصور الحجرية"، مؤكداً أن الواقع الميداني سيتغير بشكل جذري إذا لم يتم الامتثال للمطالب الأمريكية.

المصدر: فوکس نیوز