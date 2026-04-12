إسرائيل ترفع حالة التأهب القصوى وتستدعي "الكابينيت" إثر قرار أمريكي بفرض حصار بحري على إيران

أربيل (كوردستان24)-وضعت إسرائيل كافة تشكيلاتها العسكرية في حالة استنفار قصوى، مع دعوة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) لاجتماع طارئ، وذلك في أول رد فعل على القرار المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار بحري شامل على إيران.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه في أعقاب الإعلان الأمريكي، تقرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري مساء اليوم الأحد، 12 نيسان/ أبريل 2026، لتدارس تداعيات الحصار البحري وتقدير الموقف الأمني في المنطقة.

وعلى الصعيد الميداني، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أوامره لكافة الوحدات بالانتقال إلى حالة "الاستعداد الفوري". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش شرع بالفعل في تنفيذ "إجراءات المعركة المنظمة"، وهو مستوى متقدم من التأهب يُعلن عادة قبيل شن عمليات عسكرية واسعة النطاق.

تأتي هذه التطورات الدراماتيكية بعد تصريحات الرئيس ترامب التي أكد فيها أن البحرية الأمريكية ستشرع فوراً في اعتراض ومنع أي سفينة تحاول دخول أو مغادرة مضيق هرمز. وأوضح ترامب أن مفاوضات السلام التي استضافتها إسلام آباد يوم السبت قد فشلت، رغم التوصل لبعض النقاط المشتركة، وذلك بسبب "تعنت طهران" بشأن برنامجها النووي ورفضها تقديم تنازلات جوهرية.