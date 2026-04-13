النفط العراقية: 1.9 مليار دولار إيرادات شهر آذار من تصدير 18.6 مليون برميل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط، اليوم، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، مؤكدة تحقيق عوائد مالية تجاوزت المليار و957 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في بيان استند إلى إحصائية شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أن مجموع كميات الصادرات من النفط الخام والمكثفات بلغت 18 مليوناً و604 آلاف و951 برميلاً.

وفي تفاصيل الصادرات، أوضحت الإحصائية أن الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 14 مليوناً و561 ألفاً و534 برميلاً. وفيما يخص الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، فقد بلغت كميات نفط إقليم كردستان مليوناً و271 ألفاً و200 برميل، بينما سجلت صادرات نفط كركوك عبر الميناء ذاته مليونين و772 ألفاً و217 برميلاً.