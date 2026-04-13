إيران تصف العقوبات الأمريكية بالقرصنة وتتوعد بمنع مرور سفن الأعداء عبر هرمز

أربيل (كوردستان24)- وصف المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الاثنين 13 نيسان/أبريل 2026، العقوبات الأمريكية المفروضة على الموانئ الإيرانية بأنها "قرصنة بحرية"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بمرور أي سفينة تابعة لـ "الأعداء" عبر مضيق هرمز.

وأوضح ذو الفقاري في بيان له، أن معادلة الأمن في موانئ الخليج وبحر عُمان واضحة؛ "فإما أن يكون الأمن للجميع، أو لن ينعم به أحد"، مشدداً على أن طهران ستمارس سيادتها الكاملة في مياهها الإقليمية ولن تتردد في اتخاذ إجراءات حازمة.

وأضاف المتحدث أن حق المرور عبر مضيق هرمز سيقتصر فقط على السفن التي لا تربطها صلة بـ "الأعداء"، شريطة التزامها الكامل بالضوابط والإجراءات التي تحددها القوات المسلحة الإيرانية. كما كشف عن البدء بتنفيذ آلية رقابة دائمة وصارمة للسيطرة على المضيق، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستستمر حتى بعد انتهاء حالة الحرب، وذلك رداً على التهديدات الخارجية المستمرة.

ويُعد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي أعلى سلطة عسكرية في الهيكل التنظيمي الإيراني، حيث يتولى مسؤولية التنسيق العملياتي المشترك بين الجيش النظامي والحرس الثوري.

تأتي هذه التصريحات الإيرانية عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليلة أمس، فرض حصار بحري شامل على كافة السفن التي تتردد على الموانئ الإيرانية. وأشار ترامب إلى أن الحصار سيبدأ حيز التنفيذ اليوم الاثنين، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة/أربيل)، مؤكداً أن البحرية الأمريكية ستبدأ باعتراض ومنع السفن المتجهة إلى المضيق أو الخارجة منه.

وفور صدور هذه الأنباء، شهدت أسواق الطاقة العالمية هزة قوية، حيث قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6.71 دولار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 7.05%، ليصل سعر البرميل إلى 101.91 دولار، بعد أن كانت الأسواق قد أغلقت يوم الجمعة الماضي على انخفاض طفيف بنسبة 0.75%.