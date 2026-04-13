انقضاء الموعد المحدد من الولايات المتحدة لبدء حصار الموانئ الإيرانية

أربيل (كوردستان 24) – دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التوتر الشديد، حيث بدأت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين 13 نیسان/ابریل 2026، فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز. وجاءت هذه الخطوة بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب، في أعقاب انهيار محادثات السلام التي جرت مع طهران نهاية الأسبوع الماضي.

ومع حلول الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين بتوقيت غرينتش (الخامسة والنصف مساءً بتوقيت طهران)، انقضى الموعد الذي حددته الولايات المتحدة لبدء فرض الحصار، وذلك عقب فشل المباحثات الرامية إلى وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت الخرائط الملاحية انتشاراً عسكرياً مكثفاً للقوات الأمريكية، حيث رُصد ما لا يقل عن 17 سفينة حربية في المنطقة منذ صباح اليوم. وكانت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) قد أصدرت بياناً تحذيرياً موجهاً للبحارة، أكدت فيه أن "أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح، ستكون عرضة للاعتراض والتحويل والاحتجاز".

من جانبها، أدانت إيران هذا الحصار بشدة واصفة إياه بـ "القرصنة"، وتوعدت بالرد بالقوة، وهو ما يهدد بإنهاء حالة وقف إطلاق النار الهشة بين واشنطن وطهران.



