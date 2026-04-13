ترامب: "محونا" البحرية الإيرانية من الوجود.. وأي تحرك نحو الحصار البحري يعني الانتحار

أربيل (كوردستان 24) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات البحرية الإيرانية قد دُمرت بالكامل تقريباً مع غرق 158 من سفنها، موجهاً في الوقت ذاته تحذيراً شديد اللهجة لطهران من مغبة أي محاولة للاقتراب من الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) اليوم الثلاثاء 13نیسان/ أبريل 2026، كشف ترامب أن القوات الأمريكية تمكنت من "محو" البحرية الإيرانية، مشيراً إلى تدمير 158 سفينة حربية. وقال ترامب: "ما تبقى ليس سوى عدد قليل مما يسميه الإيرانيون زوارق الهجوم السريع، لأننا لم نعد نعتبرها تهديداً جدياً".

وشدد الرئيس الأمريكي في تحذيره قائلاً: "إذا اقتربت أي من هذه السفن من حصارنا البحري، فسيتم تدميرها على الفور". وشبه ترامب أسلوب تدمير تلك السفن بالأنظمة الصارمة المستخدمة ضد مهربي المخدرات في عرض البحار، مؤكداً أن "هذا النظام سريع ووحشي للغاية".

وربط ترامب هذا "النجاح العسكري" بحملات مكافحة تهريب المخدرات، مدعياً أن الإجراءات البحرية المشددة أدت إلى "إيقاف 98.2% من المواد المخدرة التي كانت تدخل الولايات المتحدة عبر المحيطات والبحار".

تأتي هذه التصريحات في ظل توترات غير مسبوقة تشهدها المنطقة، حيث فرضت واشنطن حصاراً بحرياً شاملًا على الموانئ الإيرانية عقب فشل المفاوضات التي جرت بين الطرفين في باكستان.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها بدأت رسمياً، اعتباراً من الساعة 17:00 من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، تنفيذ الحصار البحري على جميع أنواع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وذلك كإجراء مباشر رداً على تعثر المسار الدبلوماسي.





