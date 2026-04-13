ترامب يحذّر القوات البحرية الإيرانية من أي محاولة لكسر الحصار الأميركي

أربيل (كوردستان 24) – حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن قواته ستدمّر أي "سفن هجومية سريعة" تابعة لإيران تحاول كسر الحصار الذي فرضته واشنطن على موانئها اعتباراً من اليوم الاثنين.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "تحذير: اذا اقتربت أي من هذه السفن من حصارنا، سيتم القضاء عليها فورا"، في إشارة ضمنية الى الزوارق الهجومية السريعة التي تحوزها إيران.

وذكّر الرئيس الأميركي بأن السفن الأكبر للبحرية الإيرانية "قد تمّ تدميرها". وأشار الى أن قواته "ستستخدم نظام القتل نفسه الذي اعتمدناه حيال مراكب مهرّبي المخدرات في البحر"، في إشارة للضربات التي كانت واشنطن تنفّذها على قوارب قبالة فنزويلا أثناء محاصرتها.