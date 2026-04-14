"شيفرون" توسّع عملياتها في فنزويلا باتفاقيات جديدة لتعزيز الإنتاج النفطي

أربيل (كوردستان24)- أبرمت شركة الطاقة الأميركية العملاقة "شيفرون" والحكومة الفنزويلية، يوم الاثنين، اتفاقيتين استراتيجيتين تهدفان إلى رفع معدلات إنتاج النفط، في خطوة تعكس التوجه الجديد للبلاد نحو تعزيز الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع الحيوي.

وجرت مراسم التوقيع في قصر "ميرافلوريس" بحضور الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، ورئيس شركة "شيفرون فنزويلا" ماريانو فيلا، إلى جانب مسؤولين أميركيين بارزين، من بينهم القائمة بالأعمال لورا فارنسورث دوغو، ومساعد وزير الطاقة كايل هاوستفيت.

وبموجب التفاهمات الجديدة، ستزيد "شيفرون" حصتها في المشروع المشترك مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) لاستخراج الخام من "حزام أورينوكو"، الذي يُعد أحد أضخم الاحتياطات النفطية عالمياً. وفي المقابل، نص الاتفاق على تنازل الشركة الأميركية عن بعض حقوق استخراج الغاز البحري وتقليص حصصها في مشاريع أخرى.

يأتي هذا التقارب الاقتصادي في ظل تعاون وثيق بين إدارة ترامب ورودريغيز عقب التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد في يناير الماضي، حيث أثمرت هذه الجهود عن إصلاحات تشريعية أنهت عقوداً من هيمنة الدولة على قطاع الطاقة، مما دفع واشنطن لتخفيف العقوبات وتوسيع نطاق عمل الشركات الأميركية في فنزويلا.