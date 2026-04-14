بينها فرنسا وبريطانيا.. 17 دولة تدعو إسرائيل ولبنان إلى "انتهاز فرصة" مفاوضات السلام

أربيل (كوردستان 24)- دعت 17 دولة بينها فرنسا والمملكة المتحدة الثلاثاء، لبنان واسرائيل الى "انتهاز فرصة" مفاوضات السلام المباشرة التي تعقد بينهما في وقت لاحق اليوم في واشنطن برعاية أميركية.

وكتبت هذه الدول في بيان مشترك "نرحب بمبادرة الرئيس (اللبناني جوزاف) عون لجهة البدء بمفاوضات مباشرة مع اسرائيل، وبموافقة اسرائيل على مباشرة هذه المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة. وندعو الجانبين الى انتهاز هذه الفرصة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

والدول التي وقعت البيان، إضافة الى فرنسا والمملكة المتحدة، هي استراليا وبلجيكا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وفنلندا واليونان وايسلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنروج والبرتغال وسلوفينيا واسبانيا والسويد.

وصدر البيان قبيل بدء هذه المباحثات المقررة الثلاثاء بوساطة وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، والتي ستجرى بين سفيري اسرائيل يحيئيل ليتر ولبنان ندى حمادة معوض، فضلا عن السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى.

واضافت الدول الموقعة أن "استمرار الحرب في لبنان يعرض احتواء التصعيد الراهن في المنطقة للخطر، وهو أمر رحبنا به وينبغي ان يحترمه جميع الاطراف في شكل تام".

ودان الموقعون "بأشد العبارات هجمات حزب الله على اسرائيل" و"الهجمات الاسرائيلية الواسعة النطاق التي شنت على لبنان يوم الثامن من نيسان/ابريل واسفرت بحسب آخر معلومات السلطات اللبنانية عن مقتل اكثر من 350 شخصا وإصابة اكثر من ألف" آخرين.