كوريا الجنوبية تُبرم اتفاقيات وقود للحد من آثار الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كوريا الجنوبية عن تأمينها 273 مليون برميل من النفط الخام و2.1 مليون طن من النفتا بموجب اتفاقيات مع دول خليجية وكازاخستان، وذلك في إطار سعيها للتخفيف من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب.

وصرح كانغ هون سيك، رئيس ديوان الرئيس لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء 15 نیسان/ابریل 2026، بأن هذه الاتفاقيات تم التوصل إليها خلال زياراته الأسبوع الماضي إلى كازاخستان وعُمان والسعودية وقطر.

وأوضح كانغ أن معظم النفط الخام المُؤمَّن للتسليم في وقت لاحق من هذا العام سيأتي من السعودية، مع توجيه بعض الشحنات عبر البحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز.

وستُورِّد عُمان نحو 1.6 مليون طن من النفتا، وهي مادة خام بتروكيماوية أساسية تُستخدم في صناعة البلاستيك، والتي كانت كوريا الجنوبية تستوردها في الغالب عبر المضيق.

وقد أثارت النقص في النفتا الناتج عن الحرب مخاوف بشأن تعطل الصناعة ونقص الإمدادات الطبية، مثل أكياس المحاليل الوريدية والحقن.