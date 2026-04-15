(سنتكوم) تعلن عن تدريبات للمارينز لفرض حصار على الموانئ الإيرانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم) أن قوات المارينز تجري تدريبات تكتيكية خاصة بـ "القتال القريب" (Close Quarters Combat) في بحر العرب، وذلك كاستعداد لمهمة فرض حصار على الموانئ الإيرانية ومنع حركة السفن.

وفي يوم الأربعاء، 15 نيسان/أبريل 2026، كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قوات المارينز الأمريكية تخوض تدريبات تكتيكية مكثفة على متن سفينة الهجوم البرمائي "USS Tripoli (LHA 7)" في بحر العرب.

وأشارت "سنتكوم" إلى أن قوات المارينز تعمل خلال هذه التدريبات على تطوير قدراتها لتنفيذ مهام "الاعتراض البحري". وتتولى السفينة الحربية "طرابلس" حالياً مهمة محاصرة السفن التي تدخل إلى الموانئ الإيرانية أو تخرج منها.

كما جاء في بيان "سنتكوم" أن هذا الحصار سيُنفذ بشكل محايد ودون تمييز، وسيشمل سفن جميع دول العالم.