قائد الدفاع الجوي الإيراني: أسقطنا 170 طائرة مسيرة متطورة خلال "حرب رمضان"

منذ ساعتين

أعلن قائد المقر المشترك للدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، عن تمكن وحدات الدفاع الجوي من اعتراض وإسقاط 170 طائرة مسيرة تابعة لقوات وصفها بـ"المعادية" خلال ما أطلق عليه تسمية "حرب رمضان".

وأوضح العميد إلهامي، في تصريحات تلفزيونية بمناسبة يوم الجيش، أن الطائرات التي تم التعامل معها ليست من الطرازات العادية، بل هي طائرات مسيرة متطورة مزودة بأنظمة تسليح، وأجهزة استطلاع تقنية دقيقة، وأنظمة حماية ذاتية.

استهداف طرازات أمريكية وإسرائيلية

وبحسب التصريحات، شملت القائمة طائرات مسيرة من طرازات "هيرميس 900"، و"MQ-9" (إم كيو 9)، و"هيرون". وأشار القائد العسكري بشكل خاص إلى استهداف طائرة استطلاع فوق-متقدمة من طراز "MQ-4 Type C" تابعة للولايات المتحدة فوق مياه الخليج، مبيناً أن الحادثة وقعت في الأيام الأخيرة التي سبقت وقف إطلاق النار، وأن الجانب الأمريكي أقر لاحقاً بوقوع الإصابة.

سجل العمليات الجوية

وفي سياق استعراضه لأداء الشبكة الموحدة للدفاع الجوي، ذكر إلهامي أن العمليات لم تقتصر على الطائرات غير المأهولة، بل شملت سجلات الدفاع الجوي اعتراض طائرات مقاتلة من طرازات (F-35, F-15, F-16, F-18, A-10)، معتبراً أن هذه النتائج تعكس "جاهزية وديناميكية" القوات المسلحة الایرانیة في تأمين الأجواء.

المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة