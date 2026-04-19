زراعة كوردستان: ما تمارسه العراق بحق فلاحي الإقليم هو إجحاف

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، عن أزمة جديدة تتعلق بملف استلام محصول القمح للموسم الحالي.

وبحسب الوثيقة، اقترحت اللجنة المختصة في بغداد استلام 3.8 مليون طن من القمح من محافظات الوسط والجنوب، مقابل تخصيص 292 ألف طن فقط لمحافظات الإقليم، وهو ما رفضه ممثلو الإقليم واصفين المقترح بـ"المجحف" والبعيد عن الأسس العلمية.

وفي تصريحٍ لـكوردستان 24"، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في الإقليم، هيوا علي: احتجاجاً على هذا الغبن الممارس ضد فلاحينا، وجهت الوزارة كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء العراقي، أعربت فيه عن رفضها القاطع لقرار اللجنة العليا للزراعة في العراق بشأن الكميات المحددة لاستلام قمح الإقليم لهذا العام.

وحذر علي في الكتاب الرسمي من تبعات هذا القرار، مشيراً إلى أنه في حال عدم استلام الحكومة الاتحادية للكميات الكافية، سيضطر الفلاحون لبيع محاصيلهم بأسعار زهيدة للتجار، الذين سيقومون بدورهم بنقل القمح إلى وسط وجنوب العراق وبيعه للصوامع الحكومية بأسعار مرتفعة، مما يتسبب بخسائر فادحة للفلاح الكوردستاني.

وأضاف المتحدث: طالبنا الحكومة الاتحادية باستلام 50% كحد أدنى من المحصول المتوقع للإقليم، أي ما يعادل 1.250 مليون طن، مقابل تعهد وزارة زراعة الإقليم بمنع استيراد القمح الأجنبي وتشديد الرقابة على حركة نقل المحصول بين المحافظات خلال موسم الحصاد".

تأتي هذه المطالبات في وقت بلغت فيه المساحات المزروعة بالقمح في الإقليم هذا العام 3.3 مليون دونم.

وبموجب قرار اللجنة العليا في بغداد، يتم استلام 750 إلى 900 كغم من القمح عن كل دونم في الوسط والجنوب، بينما تعادل الحصة المخصصة للإقليم 88.5 كغم فقط لكل دونم.

ويحدث هذا التمييز في وقت يُتوقع فيه أن يتجاوز إنتاج الإقليم 2.5 مليون طن بفضل غزارة الأمطار التي تراوحت بين (600 - 1000 ملم).

وشهدت حصص استلام قمح الإقليم تراجعاً مستمراً في السنوات الأخيرة؛ ففي عام 2024 استلمت بغداد نحو 700 ألف طن، لتنخفض الكمية إلى 400 ألف طن في عام 2025، وصولاً إلى المقترح الحالي المتمثل بـ 292 ألف طن فقط.