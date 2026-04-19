إطلاق نار في حرم جامعة في الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت جامعة آيوا الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة أن الشرطة فتحت تحقيقا في حادث إطلاق نار وقع ليل السبت الأحد في المؤسسة التعليمية، مؤكدة "وقوع إصابات".

وقالت الجامعة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني بعيد الساعة الثانية صباحا (7,00 بتوقيت غرينتش) "فرق الطوارئ موجودة في الموقع. تم تأكيد وقوع إصابات. يُرجى تجنب المنطقة"، من دون أن تقدّم مزيدا من التفاصيل.

وأشارت الجامعة إلى ورود بلاغات عن إطلاق نار قرب تقاطع شارعي كوليدج وكلينتون، وهي منطقة معروفة بالحياة الليلية الصاخبة.

