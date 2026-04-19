بين مطرقة الشروط الأمريكية وسندان الصمود الإيراني.. كواليس المفاوضات النووية المعقدة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر دبلوماسية ومسؤولون في الإدارة الأمريكية النقاب عن تعقيدات بالغة تكتنف مسار المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، مؤكدين أن الفجوة لا تزال واسعة بين سقف المطالب الأمريكية وحسابات الواقع الإيراني.

دبلوماسية الأفعال لا الأقوال

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي مطلع قوله إن المحادثات الراهنة "ليست مجرد صفقة عابرة يمكن حسمها بمصافحة بروتوكولية"، بل هي عملية معقدة تتطلب خطوات ملموسة ومتبادلة تتعلق برفع العقوبات مقابل إجراءات نووية تقنية دقيقة، مشيراً إلى أن الزمن الذي كانت فيه التفاهمات الشفهية كافية قد ولى.

طهران: صلابة تحت النار

وفي سياق متصل، أجمع دبلوماسيون على أن الظروف الإقليمية والحروب الأخيرة لم تضعف الموقف الإيراني كما كان متوقعاً، بل أدت إلى "تشديد موقف طهران" وأثبتت قدرتها العالية على تحمل الضغوط الاقتصادية والعسكرية، مما يجعلها تدخل المفاوضات من موقع "الند الصامد".

معضلة الصواريخ والضمانات

وعلى صعيد القدرات الدفاعية، وصفت المصادر الدبلوماسية مطالبة إيران بالتخلي الكامل عن برنامجها الصاروخي بأنها "غير واقعية" في الوقت الراهن، مؤكدة أن طهران لن تقدم على خطوة كهذه دون الحصول على "ضمانات أمنية إقليمية وأوسع" تضمن توازن القوى في المنطقة.

الخطوط الحمراء لإدارة ترمب

من جهة أخرى، حدد مسؤول في إدارة الرئيس ترمب بوضوح معالم الموقف الأمريكي المتشدد، مؤكداً أن "الخطوط الحمراء" لواشنطن لا تقبل التأويل، وتشمل:

الإنهاء الكامل لعمليات تخصيب اليورانيوم

تفكيك شامل للمنشآت المخصصة للتخصيب

استعادة كافة كميات اليورانيوم عالي التخصيب الموجودة لدى طهران لضمان عدم وصولها للعتبة النووية

تضع هذه المعطيات المجتمع الدولي أمام مشهد شديد التعقيد؛ حيث تتمسك واشنطن بتفكيك البنية التحتية النووية كشرط أساسي، بينما ترى طهران في قدراتها الصاروخية وصمودها الاقتصادي أوراق قوة لا يمكن التنازل عنها دون ثمن سياسي وأمني باهظ.