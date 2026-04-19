استهداف سفینة تابعة لشرکة فرنسیة في مضیق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة CMA CGM اليوم الأحد 19 نیسان/ابریل 2026، إن إحدى سفنها استُهدفت بإطلاق نار تحذيري. وكان ترامب قد صرّح بأن إيران أطلقت النار على سفن فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية (IMO) تورط سفينة ترفع العلم الفرنسي في الحادث. وقالت المنظمة، التي تُنظّم الملاحة الدولية، إن 24 حادثة وقعت في مضيق هرمز وعبر الشرق الأوسط منذ الأول من آذار/مارس.

ووقع آخر حادث في 18 نيسان/أبريل، وشمل سفينة الحاويات CMA CGM Everglade التي ترفع العلم الفرنسي. ووفقًا للمنظمة البحرية الدولية، فقد تضررت السفينة شمال كومزار في سلطنة عُمان، دون الإبلاغ عن أي تلوث أو إصابات.

ولم تُقدّم المنظمة البحرية الدولية مزيدًا من التفاصيل. وأبلغت وزارة الخارجية الفرنسية وكالة أسوشيتد برس أنها لا تملك معلومات لمشاركتها، وامتنعت شركة CMA CGM عن تقديم المزيد من التفاصيل.

وکتب ترامب اليوم على منصته للتواصل الاجتماعي، تروث سوشيال، إن إيران "أطلقت الرصاص" في مضيق هرمز، مضيفاً أن "العديد منها كان موجهاً نحو سفينة فرنسية وسفينة شحن من المملكة المتحدة".



