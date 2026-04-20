أربيل تعزز بنيتها التحتية بمشروع جديد في حي "گولان" بتمويل من إيرادات البلدية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شرعت محافظة أربيل اليوم بتنفيذ مشروع حيوي لتطوير الشوارع، يشرف عليه كادر هندسي وفني متخصص. وأوضحت المحافظة أن المشروع يشمل:

تبليط الطبقة الأولى: بمساحة 34 ألف متر مربع.

تبليط الطبقة الثانية: بمساحة 27 ألف متر مربع.

أعمال الأرصفة: تركيب 7100 متر من الكيربستون.

وأشار محافظ أربيل أوميد خوشناو إلى أن الاعتماد على نسبة من إيرادات البلدية في تمويل المشروع يعكس الإدارة الفعالة للموارد، مؤكداً أن الهدف هو الارتقاء بالمظهر الحضري للعاصمة وتسهيل انسيابية حركة السير في المناطق السكنية.