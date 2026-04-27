حادث سير ينهي حياة ابنة كرّست عمرها لخدمة والديها… مأساة إنسانية تهزّ كركوك

أربيل (كوردستان24)- توفيت المواطنة “ژيان عادل” (46 عاماً)، مساء امس الاحد، إثر الحادث المروري المأساوي الذي وقع في منطقة دروازة بمدينة كركوك، في حادثة مأساوية لم تكن مجرد نهاية لحياتها، بل شكّلت ضربة قاسية لأسرة كانت تعتمد عليها بشكل كامل.

ووفق المعلومات، كانت الراحلة موظفة حكومية، كرّست حياتها ودخلها لتأمين معيشة وعلاج والديها المسنّين، اللذين يعانيان من أمراض أقعدتهما وأبقتهما طريحي الفراش لسنوات.

وبحسب مقربين، لم يكن للوالدين أي معيل أو مُعتنٍ سواها، إذ تولّت بمفردها رعايتهما اليومية وتوفير احتياجاتهما الصحية والمعيشية.

وبرحيلها، يفقد الوالدان ليس فقط ابنتهما الوحيدة، بل أيضاً مصدر رزقهما الوحيد وسندهما في مواجهة المرض والعجز، في وقت لا يزالان فيه غير مدركين لخبر وفاتها، بانتظار عودتها لتؤمّن لهما الدواء ولقمة العيش.

وتخيّم حالة من الحزن والصمت الثقيل على المنزل، في مشهد يلخّص حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها الحادث.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحادث المروري المروع الذي شهدته منطقة "دروازة" شمالي مدينة كركوك، إلى 33 ضحية، بواقع 6 وفيات و27 مصاباً، إثر فقدان سائق شاحنة "سايلو إسمنت" السيطرة على مركبته نتيجة السرعة المفرطة.

ووفقا للأنباء، كانت شاحنة كبيرة لنقل الإسمنت تسير بسرعة عالية في شارع "دروازة" المكتظ بالقرب من المركز الثقافي، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها واصطدامها بسلسلة من المركبات، مخلّفةً أضراراً مادية جسيمة وحالات ذعر بين المارة.

وكان مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد، أكد في وقت سابق، أن "دائرة الطب العدلي تسلمت جثامين 6 متوفين، فيما استقبل مستشفى آزادي التعليمي 27 جريحاً"، مشيراً إلى أن "الكوادر الطبية استنفرت جهودها بالكامل، وتجرى حالياً تداخلات جراحية عاجلة لعدد من المصابين الذين يعانون من كسور وإصابات حرجة".

وفي سياق متصل، صرح مدير الدفاع المدني في كركوك، العميد حسام خليل، بأن "الحادث تسبب بتضرر 24 سيارة"، مؤكداً أن "فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت في عدد من المركبات، ونجحت في إخلاء مواطنين كانوا محاصرين داخل سياراتهم جراء شدة التصادم".

وأعلنت محافظة كركوك، الأحد، الحداد لليوم الاثنين، ومنع دخول مركبات الحمل إلى المدينة من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية عشرة من منتصف الليل، وعلى خلفية الحادث، وجه محافظ كركوك، محمد سمعان دائرة الصحة باستنفار الإمكانيات الطبية كافة لإسعاف الجرحى"، كما شدد على "قيادة الشرطة ومديرية المرور بفتح تحقيق عاجل ودقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية".