تسهيلات واسعة وفريق مختص لمرافقة حجاج إقليم كوردستان في موسم الحج الحالي

أربيل (كوردستان24)- مع انطلاق موسم الحج لهذا العام، سيؤدي 5120 مواطناً من إقليم كوردستان فريضة الحج، وسط إجراءات ميسرة ودعم مالي مباشر قدمته حكومة إقليم كوردستان لتسهيل رحلة الحجاج.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحجاج يوم الخميس، الموافق 7 أيار 2026، عبر مطاري أربيل والسليمانية الدوليين. وستجرى عملية تفويج الحجاج بشكل مكثف لضمان وصول الجميع إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية خلال مدة 5 أيام، علماً أن جميع الرحلات لهذا العام ستكون عبر الجو فقط، ولا توجد رحلات برية.

ولضمان توفير الرعاية الصحية والخدمات اللازمة، شكلت حكومة إقليم كوردستان فريقاً مختصاً يضم 108 موظفين وكوادر موزعين على لجان (طبية، إدارية، رقابة غذائية، ونقل)، لمرافقة الحجاج وتقديم الدعم لهم في كافة مراحل المناسك.

وفي إطار السعي لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، خصصت حكومة الإقليم مبلغ 4 مليارات دينار كمنحة دعم لموسم الحج الحالي، مما ساهم بشكل مباشر في خفض التكاليف الإجمالية لرحلة الحج لكل فرد.